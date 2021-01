Sante Marie aderisce a progetto'Vivere in un Comune fiorito'

(ANSA) - SANTE MARIE, 11 GEN - Un paese più bello e colorato anche grazie a maggiore cura e rispetto delle aree verdi, pubbliche e private. Con lo slogan "fiorire è accogliere' il Comune di Sante Marie (L'Aquila) ha aderito al progetto "Vivere in un Comune fiorito", promosso da Asproflor insieme all'Unione nazionale Comuni Comunità Enti montani (Uncem) e Confcooperative.

Si tratta di un'iniziativa che l'Associazione dei Produttori florovivaisti, che nel 2020 ha compiuto 40 anni di attività, ha costruito per i Comuni sotto i 5000 abitanti. Obiettivo è promuovere il florovivaismo puntando al miglioramento della qualità della vita e dell'accoglienza turistica nei centri urbani. "Con l'adesione al progetto avremo a disposizione un servizio di assistenza tecnica e consulenza professionale online - spiega il sindaco Lorenzo Berardinetti - oltre che la consegna di un kit professionale con fiori e piante di particolare interesse e innovative, individuate specificamente per ogni Comune che partecipa all'iniziativa".

Il progetto dura tre anni e ha già raccolto l'adesione di oltre 2000 Comuni. Già durante il primo lockdown tante persone si sono avvicinate al "green", iniziando a fare piccoli orti e giardini, reinventando piccoli spazi in casa. Le piante saranno consegnate in vasi biodegradabili, per eliminare la plastica da smaltire e promuovere anche il progetto plastic free per le amministrazioni pubbliche.

"L'amministrazione comunale di Sante Marie - conclude il sindaco - continua a lavorare sulla strada del turismo come fonte essenziale per l'economia locale. Rendere un paese più bello vuol dire renderlo più ricettivo e farlo con il rispetto e la cura dell'ambiente è fonte di arricchimento per tutta la comunità". (ANSA).