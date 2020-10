Da Lanciano a Tortoreto, in viaggio pensando al Giro

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - Decima Tappa per il Giro d'Italia, oggi in Abruzzo da Lanciano (Chieti) a Tortoreto (Teramo), un tratto che si intreccia in parte con la 'Bike to coast' (https://abruzzoturismo.it/it/bike-coast-da-martinsicuro-san-sal vo-lungo-la-verde-delladriatico), ciclabile che, una volta completata, sarà lunga complessivamente 131 km, da Martinsicuro verso sud fino a San Salvo (Chieti) al confine con il Molise. La ciclabile è realizzata prevalentemente su tracciati dismessi della linea, nata come ferrovia panoramica, che correva su un tracciato risalente alla fine del XIX secolo. Si inserisce nel contesto nazionale della ciclovia adriatica e ha permesso alla Regione Abruzzo di conseguire nel 2020 l'Italian Green Road Award, il premio Oscar del cicloturismo. Il percorso è adatto per cicloturismo o escursioni giornaliere, in tutte le stagioni, attraverso sterrati, pinete ombrose, splendidi litorali. I lavori sono ancora in corso per rendere completamente percorribile il tratto sud, i 43 km della Costa dei trabocchi, da Ortona a San Salvo.

Proprio da Ortona parte il 'Cammino di San Tommaso' divenuto simbolo del turismo lento (https://abruzzoturismo.it/it/il-cammino-di-san-tommaso-1): dalla cittadina adriatica arriva a Roma, alla basilica di San Pietro. Un itinerario - percorribile sia a piedi sia in mountain bike - che conduce attraverso siti archeologici, chiese e abbazie, castelli e santuari.

Volendo addentrarsi, da Francavilla al Mare (Chieti) comincia un percorso ciclistico che tra borghi, castelli e vigneti arriva a Crecchio (https://abruzzoturismo.it/it/tra-antiche-mura-e-lussureggianti- vigneti-da-francavilla-al-mare-crecchio) e al suo famoso castello.

Chieti - uno dei luoghi attraverso i quali passa oggi il Giro - è attraversata dalla SS81 (https://abruzzoturismo.it/it/ss-81-piceno-aprutina-la-strada-co n-vista-mare-e-monti), una storica strada statale, in passato nota come "Via Viscerale": da qui, passando per Teramo, arriva ai confini con le Marche. Tagliando in due il territorio abruzzese, la Ss81 passa in tre province, toccando due capoluoghi e paesi degni di una visita come Penne. Lungo questo itinerario si incontrano la Majella e il Gran Sasso, un saliscendi di circa 160 km tra colline e paesini arroccati, da Casoli (Chieti) a Civitella del Tronto (Teramo).

Arrivati a Pineto (Teramo) sosta obbligata alla Torre del Cerrano, sede e simbolo dell'omonima Area marina protetta (https://abruzzoturismo.it/it/area-marina-protetta-torre-del-cer rano) che, oltre a tutelare fondali e dune, offre l'occasione per passeggiate in bicicletta o a cavallo. Andando a nord si arriva a Giulianova da dove ci si può immettere su un altro dei cammini abruzzesi, il Cammino teramano (https://abruzzoturismo.it/it/il-cammino-teramano), fino a Isola del Gran Sasso attraverso la Valle del Salinello. Un itinerario di 110 km da percorrere a piedi, in bici o a cavallo alla scoperta di bellezze culturali, storiche e naturali. (ANSA).