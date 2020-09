A Borgotufi la 'Fanciulla' di Franco Summa

(ANSA) - CASTEL DEL GIUDICE (ISERNIA), 19 SET - "Una figura femminile, dai vividi colori. Una Fanciulla, icona tornita di una femminilità ideale che immagino quasi come dea primigenia, tutrice e madre della terra che da quel balcone si domina così ampia". Così il maestro Franco Summa, creatore di arte ambientale urbana, ha pensato l'opera d'arte che il 25 settembre prossimo sarà inaugurata nella piazza panoramica di Borgotufi, l'albergo diffuso di Castel del Giudice (Isernia), una zona dove l'Appennino molisano sfiora le vette d'Abruzzo. Una 'Fanciulla' che si integra nell'universo architettonico, culturale e ambientale del borgo, un luogo di rinascita dove stalle e case abbandonate sono divenute luogo di ospitalità turistica. La scultura, alta oltre 3 metri, "un segno gentile e forte allo stesso tempo", consacra Borgotufi come luogo di ispirazione e di arte contemporanea. Il promotore del recupero del borgo, l'imprenditore Enrico Ricci, con il fratello Gianfranco e l'imprenditore Ermanno D'Andrea, conobbe il maestro Summa tramite l'amicizia con Franco D'Amico. Di qui la proposta di creare un'opera da installare nel cuore di Borgotufi, un intervento che l'artista abruzzese, scomparso nel gennaio scorso a 81 anni, pensò e ideò in funzione delle caratteristiche della piazza dell'albergo diffuso, una terrazza affacciata verso la valle del Sangro.

L'iniziativa è nata in collaborazione con la Fondazione Summa- che valorizza il lavoro artistico del maestro e lavora per la qualità dei luoghi urbani, evidenziando il ruolo fondamentale dell'arte - e con il patrocinio del Comune di Castel del Giudice.

Prima dell'inaugurazione incontro dal titolo "Recupero arte comunicazione per una nuova visione dei borghi", dalle 16.30 nella sala convegni di Borgotufi. Interverranno: la direttrice della rivista Donna Moderna, Annalisa Monfreda, lo chef stellato Niko Romito, il presidente del Parco nazionale della Majella, Lucio Zazzara, docente di urbanistica, lo stesso Enrico Ricci, il sindaco di Castel del Giudice, Lino Gentile, e il vicepresidente della Fondazione Summa, Giovanni Tavano. A moderare l'incontro la giornalista Maria Stella Rossi. Alle 18 nella piazza di Borgotufi sarà svelata la Fanciulla del Borgo.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, scrivendo a: info@borgotufi.it L'accesso sarà consentito nel rispetto delle norme anti Covid fino ad esaurimento posti. (ANSA).