Treglio, ventennale 'Settimana Internazionale dell'Affresco'

(ANSA) - TREGLIO (CHIETI), 29 AGO - Treglio, paese dipinto, celebra i vent'anni della 'Settimana internazionale dell'affresco', appuntamento che si conclude oggi, 29 agosto.

"Una ricorrenza - spiega Antonella D'Addario, maestra di pittura a fresco e presidente dell'associazione culturale 'Treglio Affresco' che organizza l'iniziativa con il Comune - a cui non abbiamo voluto rinunciare. Certo, a causa delle restrizioni per il Covid -19 non è stata come l'avevamo immaginata. Nessun coinvolgimento di cittadini, nessuna manifestazione pubblica e abbiamo cancellato la parte didattico-formativa. Qui dal Duemila esiste una Scuola internazionale di pittura a fresco e vengono effettuati laboratori frequentati da migliaia di ragazzi. Ci siamo limitati a realizzare nuovi lavori, in un incontro tra artisti, solo italiani. Quest'anno abbiamo puntato sulla tecnica del graffito".

Sono tre le opere che hanno preso forma sui muri esterni delle abitazioni e che vanno ad aggiungersi alle 94 già esistenti nelle strade del paese, creando una sorta di museo all'aperto che si snoda nelle stradine del centro storico e nelle contrade. Pennelli e colori alla mano, su una base di intonaco appena steso, sono stati per giorni al lavoro, insieme a D'Addario, Carmen Contartese, Gabriella Bianco, entrambe di Treglio; Giovanni Sogne di Cesiomaggiore (Belluno); Fedora Blasco e Patrizia Gioia, da Roma e Dina Vdovenko di Castel Frentano (Chieti).

"Abbiamo ritratto momenti di vita contadina, come da tradizione, con un'opera dedicata alla produzione del vino. Poi attenzione al 'Dono' per San Rocco, con il rito antico della sfilata delle conche. Infine abbiamo realizzato una cornice decorativa".

"Un momento che ci arricchisce sempre - commenta il sindaco Massimiliano Berghella - e arricchisce di cultura e colore il nostro borgo che sull'affresco ha scommesso, ottenendo, proprio in questi giorni, un riconoscimento importante dalla Regione Abruzzo: sosterrà Treglio, paese dell'affresco, e le frazioni Azzinano di Tossicia (Teramo) e Casoli di Atri (Teramo) con il finanziamento di un progetto unico di valorizzazione delle attività pittoriche promosse in questi centri, riconoscendo agli stessi il grande valore di promozione culturale e valorizzazione del territorio". (ANSA).