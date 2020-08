Accessibilità universale, nuova segnaletica su costa molisana

(ANSA) - PETACCIATO, 24 AGO - Segnaletica ispirata ai principi di accessibilità universale, con scritte, icone e profili in rilievo, caratteri ad alta leggibilità, font senza grazie, contrasti cromatici, icone intuitive, materiali gradevoli al tatto e resistenti agli agenti atmosferici: è quella che caratterizza tre mappe tattili e altra segnaletica turistica che nei giorni successivi saranno installate nei Comuni di Petacciato, Campomarino e Montenero di Bisaccia (Campobasso). Giovedì 27 agosto la presentazione a Petacciato Marina.

Nella parte alta riprende i profili reali delle coste, poi offre informazioni semplici in italiano, inglese, arbereshe, ebraico, arabo e braille. Campomarino è uno dei 4 Comuni molisani di origine albanese. I sindaci dei 3 Comuni, insieme alla Regione Molise e alla Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise (Ceam) hanno voluto una segnaletica che nella progettazione privilegiasse la centralità delle persone. "Un plauso a Marco Manes, responsabile dell'Ufficio Tecnico-Settore Lavori pubblici del Comune di Petacciato - si legge in una nota - per la gestione del progetto e la direzione dei lavori nei tre Comuni. Un esempio da seguire per garantire a cittadini e turisti una migliore qualità della vita attraverso l'accessibilità universale".

Oltre a facilitare la comprensione dei luoghi e la mobilità, la nuova segnaletica "simbolicamente orienta al dialogo e all'accoglienza universali, secondo i principi della nostra Carta Costituzionale e la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità". Ideazione e progettazione sono state curate da Itria (Itinerari turistico-religiosi interculturali e accessibili ) nelle persone di Dino Angelaccio e Nunzia Lattanzio che hanno coinvolto la Tecnografica3d di Alessandro Lacerenza, azienda di Termoli.

L'iniziativa rientra nel progetto europeo 'Tourism4All' che vede la Regione Molise capofila nella promozione di una rete di destinazioni turistiche accessibili che incoraggi la destagionalizzazione e promuova l'inclusione sociale coinvolgendo 14 partner: 7 italiani (Regione Molise, Veneto, Puglia, Irecoop Veneto, Delta 2000, Coop Sociale ODOS ) e 7 croati (Associazione camping Croazia, città di Buje e città di Zara, Gal Brac, Università Aspira, Agenzia del turismo di Sibenik e RERA - Istituto per lo sviluppo della Dalmazia).

Anche che la Regione Molise, insieme al Comune di Castel del Giudice e alla Pastorale Turismo, Sport e Tempo Libero Abruzzo-Molise, guidata da Mario Ialenti, ha avviato il progetto InterculturalMolise sperimentando per la prima volta l'accessibilità universale insieme al multiculturalismo e al dialogo interreligioso nella realizzazione di un prodotto turistico-culturale capace di raccontare le contaminazioni fra la cultura e la religione cristiana, islamica ed ebraica attraverso le tracce e la memoria del patrimonio culturale materiale e immateriale presente in tutte le realtà territoriali.

Alla presentazione del 27 agosto parteciperanno i 3 sindaci di Petacciato, Campomarino e Montenero di Bisaccia, l'assessore al Turismo della Regione Molise Vincenzo Cotugno, Itria, Tecnografica3d, Mons. De Luca, vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, il Rabbino Emerito Umberto Piperno, un rappresentante della comunità islamica e uno della comunità arbereshe; e ancora Anna Gioria, giornalista e blogger esperta di accessibilità e disabilità, e Pasquale Di Lena, esperto di enogastronomia. (ANSA).