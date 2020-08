Napoli Calcio in Abruzzo, ecco gli arrosticini dedicati

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 13 AGO - L'Abruzzo accoglie il Napoli calcio dedicandogli il suo prodotto più tipico e gustoso con una produzione che punta sui colori azzurri. Raccogliendo l'appello della Regione e delle Dmc Terre d'Amore in Abruzzo e Alto Sangro Turismo e su sollecitazione del presidente della Provincia, Angelo Caruso, l'azienda Pingue ha preparato una confezione di arrosticini in numero limitato per accogliere i tifosi partenopei valorizzando uno dei prodotti di maggior richiamo della gastronomia abruzzese. Una sorta di gemellaggio culinario tra gli arrosticini e il proverbio napoletano che recita "A chi piace lu spito, nun piace la spata", chi ama la buona tavola non ha l'animo bellicoso.

"E' il nostro ringraziamento alla società, alla squadra e ai tifosi per aver scelto la terra d'Abruzzo. Che, oltre alle ottime strutture sportive e all'aria buona, offre straordinarie delizie gastronomiche - afferma Fabio Spiniosa Pingue, amministratore del Gruppo Pingue - Del resto il Regno di Napoli, che comprendeva i tenimenti abruzzesi, è sempre stato uno degli orti più portentosi e ha rappresentato una delle scuole di cucina che hanno contaminato l'intero mondo con il cibo italiano".

Sugli arrosticini abruzzesi era nata una polemica tra lo chef napoletano Antonino Cannavacciuolo e l'Abruzzo quando, nel 2016, nel corso di una puntata di 'Master Chef', il cuoco asserì che gli arrosticini erano stati inventati a Napoli. Dichiarazioni che provocarono una vera e propria insurrezione degli abruzzesi tanto che Cannavacciuolo fu invitato due anni dopo a Pianella (Pescara) per gustarli. Cosa che ora potranno fare anche i tifosi napoletani con la confezione a loro dedicata di colore azzurro, lo stesso della loro squadra del cuore, composta con circa 60 arrosticini, marchiati con la scritta "Forza Napoli" o con un pendaglio. E' possibile trovare la confezione degli arrosticini dedicati al ritiro del Napoli calcio in Abruzzo nei supermercati Conad Pingue, nelle baite del complesso sciistico dell'Aremogna e di Monte Pratello oppure ordinandoli direttamente da casa sul sito pingue@pingue.it. (ANSA).