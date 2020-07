La 'Spiaggia del Sole' di Tortoreto festeggia le Bandiere Blu

(ANSA) - TORTORETO, 18 LUG - Con 35 "Bandiere Blu", assegnate a tutti gli stabilimenti balneari lungo i 4 km di costa, Tortoreto (Teramo) con la sua 'Spiaggia del Sole' sbanca in Abruzzo con i prestigiosi vessilli della FEE (Foundation for Environmental Education italia) per il 24/o anno. Questa sera a Tortoreto Lido, alle 21 in Largo Marconi, si celebrerà la "Festa delle Bandiere Blu", organizzata dall'amministrazione comunale per ringraziare operatori turistici, polizia municipale, operatori di salvamento, Capitaneria di porto. Tra i requisiti necessari per ottenere la bandiera ci sono: funzionalità degli impianti di depurazione delle acque, percentuale di allacci fognari, gestione dei rifiuti e differenziata, servizi ai turisti e attività didattiche per gli studenti sui temi ambientali.

"Le Bandiere Blu sono frutto di un lavoro corale che dura tutto l'anno - ha detto l'assessore comunale al Turismo Giorgio Ripani - Sebbene le attività siano state interrotte a marzo, Tortoreto ha conquistato comunque le bandiere. Questo riconoscimento ha avuto il suo peso anche per la riapertura della stagione. Si registra, infatti, una presenza del 50% dei turisti, rispetto al 2019, un dato positivo nella crisi Covid, poiché le previsioni erano solo del 30% di presenze. Alberghi e lidi sono tutti aperti, i villaggi e gli appartamenti registrano il tutto esaurito. È arrivato anche il turismo del fine settimana - sottolinea Ripani - segno di una nuova modalità cui adeguarsi. Insieme alle bandiere blu, a Tortoreto sventolano anche la 'Bandiera Verde', per le spiagge attrezzate per i bambini, le 'Spighe' della FEE, per l'agricoltura ecosostenibile, e l'ultima arrivata, lo scorso 14 luglio, la 'Bandiera Gialla' per il Comune ciclabile. Un riconoscimento già dato con l'attribuzione a Tortoreto dell'arrivo della tappa, che parte da Lanciano, del Giro d'Italia il 13 ottobre 2020. La carovana rosa farà tre giri tra Tortoreto paese e il litorale dove sarà posto il traguardo d'arrivo e il quartier tappa" conclude Ripani. (ANSA).