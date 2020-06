Musica,torna dal vivo all'Aquila, sanificazione e mascherine

(ANSA) - L'AQUILA, 22 GIU - La musica dal vivo è ripartita all'Aquila: tutto esaurito per i due turni, di centosessanta spettatori ciascuno divisi in gruppi da quaranta, distribuiti a rotazione in quattro postazioni di spettacolo per la Festa della Musica all'Aquila, organizzata dell'Ente Musicale Società dei concerti B. Barattelli. Due esibizioni sui lati del camminatoio del Forte Spagnolo, una all'esterno dell'Auditorium di Renzo Piano e una nel giardino. Le postazioni sono state sanificate ad ogni cambio di gruppo. Gli spettatori, con indosso le mascherine, hanno ricevuto a ogni turno del liquido disinfettante per le mani.

Protagonisti musicali sono stati il coinvolgente Crazy Stompin' Club in formazione strumentale con un programma swing "I suoni di New Orleans"; il duo di percussioni formato da Marco Crivelli e Daniele Ciocca con "Yellow after the rain", brani di Mitchel Peters, Gordon Stout, Clair Omar Musser, Morris Goldenberg; il Caesar's Brass Quintet con musiche da film e colonne sonore; il Triosfere, una formazione costituita da bandoneòn, chitarra elettrica e contrabbasso nella quale confluiscono gli stili del tango, del jazz, della musica colta e del pop: "Oltre il cielo di Buenos Aires". Oltre ai musicisti hanno partecipato il writer Daniele (Giotto) Giuliani e tre voci recitanti: Valeria Bafile, Matteo Di Genova e Tiziana Gioia con letture di documenti e racconti riferiti alla storia della città dell'Aquila e considerazioni sulla musica e sulla cultura di vari autori contemporanei.

"La festa della musica dopo dieci anni si è rinnovata come un grande contenitore culturale per trasformare L'Aquila nella città che ospita tutte le musiche del mondo", ha detto Giorgio Battistelli presidente dell'Ente Musicale Società dei concerti Barattelli.

"Finalmente la musica è ripartita" ha detto Fabrizio Pezzopane direttore artistico della Società dei Concerti Barattelli. "Una prova generale per la ripartenza del cartellone, atteso dalle centinaia di abbonati della Baratelli, rivisto nel rispetto delle normative anticovid".

Alla fine del primo turno è tornato anche il sole a chiudere la magnifica giornata. (ANSA).