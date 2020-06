'Coltiva lo zafferano', arriva corso di formazione online

(ANSA) - L'AQUILA, 03 GIU - L'Agenzia per lo Sviluppo - Azienda speciale della Camera di Commercio dell'Aquila organizza un corso per residenti in provincia dell'Aquila che intendano avviare un nuovo impianto di trasformazione, confezionamento e commercializzazione dello zafferano, in particolare nei Comuni ricadenti nel territorio dello Zafferano dell'Aquila Dop. Il corso è gratuito grazie al contributo della Camera di Commercio aquilana. L'intento è sostenere e valorizzare la produzione "dell'oro rosso dell'Aquila" attraverso un intenso intervento formativo e conoscitivo del prodotto rivolto in particolare alle prossime generazioni. Il corso prevede un modulo didattico teorico e uno pratico. Le lezioni teoriche cominceranno il dal 9 giugno prossimo, in modalità e-learning attraverso apposita piattaforma per 12 ore totali, saranno tenute da Gianpiero Negrini e Massimiliano d'Innocenzo. Le lezioni pratiche, impianto dei bulbi e raccolta del prodotto, per ulteriori 10 ore, si terranno ad agosto e ottobre 2020, condizioni sanitarie permettendo. Per partecipare occorre inviare una mail di richiesta del modulo di adesione a daniela.scimia@agenziaperlosviluppo.aq.camcom.it, Ufficio Formazione, tel.0862.667222/441690. (ANSA).