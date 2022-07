Consiglio: Abruzzo; settimana politica all'Emiciclo

(ANSA) - L'AQUILA, 11 LUG - I lavori del Consiglio regionale, nella settimana politica entrante, saranno principalmente dedicati all'espressione dei pareri di tutte le Commissioni consiliari sui rendiconti generali della Regione per gli anni 2016-2020. Le cinque Commissioni consiliari sono convocate, in seduta straordinaria, martedì 12 luglio, a partire dalle ore 10. La giornata si concluderà alle 14.30, con la riunione della I Commissione "Bilancio, affari generali e istituzionali", cui spetta l'espressione del parere finale sui documenti contabili. In materia saranno ascoltati: l'assessore regionale al bilancio, Guido Quintino Liris, il direttore del Dipartimento risorse della Giunta regionale, Fabrizio Bernardini, il dirigente del Servizio bilancio-ragioneria della Giunta regionale, Fabrizio Giannangeli. La I Commissione, inoltre, esaminerà i seguenti progetti di legge: "Istituzione del servizio di psicologia scolastica"; "Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella società F.I.R.A"; "Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2022-2024 ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili".

Oltre il parere sui rendiconti, la V Commissione "Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro", esaminerà il progetto di legge "Istituzione del premio One Health Award" e la risoluzione che propone l'intitolazione della Biblioteca dell'Ospedale civile "S. Spirito" di Pescara ad Adelchi De Collibus. Lo stesso giorno, alle 10.30, la III Commissione "Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive", si confronterà sulla situazione economico-finanziaria del Consorzio di Ricerca Unico d'Abruzzo (CRUA) con il vice presidente della Giunta, Emanuele Imprudente, l'amministratore unico CRUA s.p.a., Rocco Micucci e col direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Nicola D'Alterio. Infine, sempre la III Commissione, esaminerà la mozione, "Cessione dei crediti Superbonus 110%". La II Commissione "Territorio, ambiente e infrastrutture" lavorerà anche sul provvedimento amministrativo "Riprogrammazione regionale delle volumetrie residue derivanti dalla DGR n.110/8 del 02 07 2018" (audizioni: assessore regionale Nicola Campitelli, Dirigente del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Giunta regionale, Sindaco di Cupello, Presidente della Provincia di Chieti, Direttore tecnico del Consorzio Intercomunale - C.I.V.E.T.A.; WWF Abruzzo, Legambiente Abruzzo, Confindustria Abruzzo, Cia Abruzzo, Coldiretti Abruzzo, Confagricoltura Abruzzo). Alle ore 17.00 di martedì 12 luglio è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l'organizzazione dei prossimi lavori consiliari e la definizione della data del prossimo Consiglio regionale. Il calendario dei lavori politici si chiude giovedì 14 luglio, alle 10.00, con la III Commissione "Agricoltura, sviluppo economico e attività produttive", che esprimerà il parere sul progetto di legge, "Disciplina del sistema turistico regionale". Saranno ascoltati sul punto associazioni ed Enti interessati al tema. Infine, sarà esaminata la proposta di regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati. In audizione principali realtà regionali nel settore della caccia e dell'agricoltura. (ANSA).