Volo Pescara-Milano, D'Incecco, un ottimo lavoro della Saga

(ANSA) - PESCARA, 21 MAR - "Un risultato importante per l'Abruzzo che vede ripristinati i collegamenti quotidiani con Milano Linate grazie al lavoro costante del presidente della Saga Vittorio Catone il quale ha siglato un accordo con la Ita Airways che ha deciso di puntare sullo scalo abruzzese per implementare lo sviluppo sostenibile del proprio network".

Questo il plauso del capogruppo Lega in Consiglio regionale d'Abruzzo, Vincenzo D'Incecco, per l'impegno dei vertici della Saga che hanno saputo salvaguardare il territorio sia in chiave turistica con l'avvento dell'estate sia d'impresa e anche grazie alla risoluzione approvata all'unanimità dalla commissione Bilancio e Territorio la scorsa settimana. (ANSA).