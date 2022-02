Consiglio Abruzzo: Commissione vigilanza il 9 febbraio

(ANSA) - PESCARA, 07 FEB - Il Presidente Pietro Smargiassi ha convocato per mercoledì 9 febbraio dalle ore 10 una nuova seduta della Commissione di Vigilanza di Regione Abruzzo. Il primo punto all'ordine del giorno riguarda Agir - stato di attuazione dell'Agenzia Regionale. Il relatore sarà proprio il Presidente Smargiassi, e saranno auditi l'Assessore competente della Giunta regionale Nicola Campitelli e il Presidente Agir Pierluigi Biondi. Il secondo punto riguarda "Liste di attesa per prestazioni sanitarie rese dalle Asl della Regione Abruzzo e situazione economico finanziaria in attuazione dei c.d. Piani di rientro" - "Richiesta informazioni prestazioni sospese causa Covid". I relatori saranno il Presidente Smargiassi e il Consigliere regionale Sandro Mariani e saranno auditi il Direttore Dipartimento Sanità Claudio D'Amario, il Direttore Generale Asl 1 L'Aquila Ferdinando Romano, il Direttore Generale Asl 2 Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael, il Direttore Generale Asl 3 Pescara Vincenzo Ciamponi, e il Direttore Generale Asl 4 Maurizio Di Giosia. (ANSA).