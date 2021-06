Consiglio Abruzzo:8/6 seduta sul corridoio Tirreno-Adriatico

(ANSA) - L'AQUILA, 04 GIU - Il Consiglio regionale dell'Abruzzo è convocato in seduta straordinaria, per martedì 8 giugno, alle ore 11.00, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila. L'unico punto in discussione è dedicato alla "Strategia della Regione Abruzzo sul Corridoio europeo trasversale Tirreno-Adriatico". La richiesta di riunire l'Assemblea in modalità straordinaria è arrivata dai gruppi di Centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, che sul tema all'ordine del giorno hanno presentato un documento e chiedono all'Esecutivo regionale di "rendere ufficiale la linea e le iniziative della Regione per portare l'Abruzzo dentro la rete comunitaria Ten-T". (ANSA).