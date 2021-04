Consiglio straordinario su Sin Bussi, emittenti e scuole sci

(ANSA) - L'AQUILA, 27 APR - Un Consiglio regionale straordinario per esaminare il documento finale prodotto dalla Commissione d'inchiesta sul "Sito di interesse Nazionale di Bussi sul Tirino" da tenersi il 4 maggio prossimo, affiancato da una seduta ordinaria nella stessa giornata. Lo ha deciso questa mattina la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri. Una riunione che si è aperta con l'audizione del delegato dell'Associazione nazionale "Tv Insieme", Leda D'Alonzo, che ha presentato ai Capigruppo le problematiche inerenti la ripartizione dei contributi nazionali alle emittenti locali e il nuovo piano frequenze che accorpa in un'unica area tecnica Abruzzo e Molise.

Il presidente Corecom, Ricardo Chiavaroli, presente all'intervento, è stato investito da Sospiri del compito di analizzare la vicenda ed elaborare una proposta di risoluzione da votare in Consiglio regionale, allo scopo di sensibilizzare Governo e Parlamento nazionale.

Ascoltati anche i rappresentanti delle scuole di sci abruzzesi e dei maestri di sci in merito ai disagi economici subiti dalle limitazioni anti-contagio. Portavoce della categoria Nino Buono e Adelio Di Natale. La richiesta di sbloccare i ristori previsti su base regionale è stata accolta dai Capigruppo che, per voce del presidente Sospiri, hanno assicurato l'impegno per una veloce soluzione della questione.

(ANSA).