In Abruzzo 17 tappe di sentiero tra i più lunghi al mondo

(ANSA) - L'AQUILA, 09 GIU - Passa in Abruzzo uno dei trekking più lunghi del mondo. Va' Sentiero, il Sentiero Italia CAI, quasi 8mila chilometri di montagne e natura che collega tutte le regioni italiane. L'Abruzzo ne custodisce, tra le sue montagne, 17 tappe, tra le quali il sentiero del Gran Sasso: 200 chilometri che saranno presto rinnovati attraverso una completa opera di rifacimento su cui Usra (Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo) ed il Comune di L'Aquila hanno investito 1,5 milioni di euro. Per farlo conoscere è in allestimento una mostra con le immagini più suggestive scattate durante la spedizione Va' Sentiero. La mostra, che sarà inaugurata domenica 11 giugno alle ore 18 a L'Aquila, è intitolata "Sentiero Italia, dalla spedizione Va' Sentiero uno sguardo lungo 8000 km" e riporterà l'attenzione sulle tappe abruzzesi del Sentiero Italia CAI, poco prima del via degli interventi di rifacimento e valorizzazione dello splendido tratto di percorso, incastonato sul Gran Sasso.

L'opera di rifacimento interesserà il tratto abruzzese ricadente nell'area del Cratere Sismico 2009: da Popoli a Campotosto, verso Amatrice, partendo dal Parco Nazionale della Maiella e attraversando l'intero Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Il Progetto rientra nel fondo complementare del Pnrr gestito dall'USRA, nella qualità di soggetto attuatore. Ha coinvolto le Sezioni di Teramo, Popoli, Isola del Gran Sasso e Amatrice, competenti per il territorio. "Per questo, già alla nascita degli Uffici speciali, ci fu detto che sarebbe stato necessario occuparci della ricostruzione fisica e, al contempo, delle ripresa socio-economia", spiega il titolare dell'USRA, Salvatore Provenzano. "Quest'opera non solo riaccende i riflettori sulla bellezza ancora incontaminata delle aree interne della dorsale appenninica, ma rappresenta un sostegno concreto al rilancio sociale ed economico nonché una preziosa occasione di sviluppo della naturale attrattività dell'entroterra abruzzese", così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e l'assessore al Turismo, Ersilia Lancia.

(ANSA).