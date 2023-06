Torna a Torricella Sicura "Infiorata del Corpus Domini"

(ANSA) - TORRICELLA SICURA, 09 GIU - Fino all'11 giugno il borgo di Torricella Sicura ospita il tradizionale evento dell'Infiorata del Corpus Domini, giunta alla 17esima edizione.

Associazioni provenienti da altre province e regioni, oltre che vari gruppi locali di infioratori, si uniscono in questa manifestazione per dar vita a un capolavoro unico, che si riversa per la via principale del paese. L'Associazione TruciolinArte , promotrice della manifestazione patrocinata dal Comune di Torricella e Consorzio Bim Teramo Vomano, continua a dare impulso a questa bellissima tradizione, sviluppando ogni anno tematiche profonde e piene di significato religioso. Il tema religioso sarà affiancato da quello culturale e artistico, nei giorni precedenti l'Infiorata, attraverso la realizzazione di opere d'arte, live painting, musica e mostre interattive che arricchiranno la quattro-giorni. La manifestazione, presentata al Bim dal presidente di "TruciolinArte", Serafino Perpetuini, insieme al parroco di Torricella don Adrian, al vicesindaco Monica Di Blasio e al presidente del Consorzio, Marco Di Nicola, prevede tre mostre: una interattiva di Beato Carlo Acutis, la mostra degli Alunni di Anna Maria Magno, una del giovane Attilio Spagnuolo in onore del territorio torricellese, che si concluderà con un quadro dipinto in diretta e accompagnamento musicale del Maestro Franco Di Donatantonio al pianoforte.

Quest'anno prenderanno forma, su una pergamena di immagini, due importanti storie: la nascita del Corpus Domini - Eventi, Uomini e Donne della storia che sono stati testimoni della solennità del Miracolo Eucaristico - il pane e il vino donato, per opera dello Spirito Santo diventano realmente nei tempi il Corpo e il Sangue di Cristo. La seconda storia è dedicata a Beato Carlo Acutis, ragazzo 14enne che nel corso della sua breve vita si è dedicato allo studio di oltre 250 miracoli Eucaristici di tutto il mondo, a testimonianza di una fortissima fede cattolica, presente in ogni aspetto della sua vita, e della sua profonda devozione rivolta in particolare all'Eucarestia da lui definita "La mia autostrada per il cielo". L'evento religioso terminerà nel pomeriggio dell'11 giugno, alle ore 16, con la Messa Solenne del Corpus Domini celebrata dal Vescovo, monsignor Lorenzo Leuzzi e seguita con la rituale processione. 11 giugno ci sarà l'esibizione in piazza del Comune di sette giovanissimi artisti rock del gruppo "Black Ink". (ANSA).