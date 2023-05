Asm L'Aquila ospita Festival dello Sviluppo Sostenibile

(ANSA) - L'AQUILA, 18 MAG - Economia circolare e rigenerazione urbana: scenari per le future generazioni. È questo il tema del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023, nella tappa dell'Aquila promossa a Asm s.p.a. L'Aquila, società municipalizzata di gestione dei rifiuti, in collaborazione con Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Il Festival si svolgerà domani alle ore 15, nel Teatro dei 99 dell'Aquila.

"Nell'attuale contesto sociale, pertanto, diviene fondamentale educare consumatori, imprese e pubblica amministrazione verso modelli di produzione e consumo sostenibili", questi argomento saranno trattati nel corso dell'incontro che vedrà la partecipazione e testimonianza di numerosi professionisti che lavorano nell'ambito della sostenibilità. Tra i relatori: Fabio Ianni, Responsabile Asm - Aquilana Società Multiservizi del Comune di L'Aquila, che parlerà del tema: "L'esperienza dell'Azienda dei Servizi Municipalizzati del Comune di L'Aquila ed il ciclo di gestione dei rifiuti".

Nadia Mariotti, Docente in Storia del Diritto Moderno dell'Università dell'Aquila parlerà su: "L'era geologica dell'Antropocene e la necessità di un nuovo modello di mercato: una ricostruzione storica". Gianna Giardini, Dottoranda di ricerca in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico IUSS Pavia - Unicam che tratterà il tema: "I protagonisti dell'economia circolare: persone, imprese, autorità locali".

Federico Caporale, Ricercatore in Diritto Amministrativo dell'Università dell'Aquila su tema: "Pubbliche amministrazioni e sviluppo sostenibile". Lucio Casilini, ricercatore in Diritto Civile - Unicam e Post - Doc Sapienza Università di Roma, sul tema "Rigenerazione urbana e sociale attraverso i patti di collaborazione". Giovanna Di Benedetto, Dottoranda di ricerca in Diritto Civile nella Legalità Costituzionale - Unicam.

"Rigenerazione urbana e solidarietà intergenerazionale".

Il dibattito sarà aperto al pubblico e moderato da Silvia Santucci giornalista del magazine online EconomiaCircolare.com "Occorre che sia compresa la necessità di dover soddisfare i propri bisogni attraverso un uso delle risorse razionale, così garantendo la conservazione delle risorse per le generazioni future. Si tratta di un dovere di chiaro profilo etico e politico, che va assunto senza eccezioni. Ma si tratta anche di un dovere inderogabile di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione italiana, e questo a maggior ragione dopo la modifica degli art.9 e 41 della Cost. con la quale il legislatore italiano ha elevato a rango costituzionale la protezione dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, rendendoli una finalità specifica della Repubblica", conclude il manifesto del festival. (ANSA).