Violenza donne, a Sant'Omero ricordo di Ester Pasqualoni

(ANSA) - SANT'OMERO, 26 GIU - Per non dimenticare la dottoressa Ester Pasqualoni, nella Sala convegni del Presidio Ospedaliero di Sant'Omero (Teramo), si è svolta la commemorazione in onore della compianta Ester, nel sesto anniversario della sua scomparsa. L'Associazione 'Il Guscio' di Roseto degli Abruzzi, che quotidianamente lavora per contrastare la violenza di genere, e la presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Teramo, Amelide Francia, hanno condiviso un intenso momento di riflessione, di ricordo e di commozione per una donna, una madre e un medico tanto amata da tutti.

Hanno partecipato, al momento di ricordo, il direttore Generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, il direttore Amministrativo Aziendale, Franco Santarelli, il direttore Sanitario, Maurizio Brucchi, il direttore Sanitario del Presidio di Sant'Omero, Guido Angeli, il medico del reparto di Oncologia, Francesca Fabbri, la Coordinatrice infermieristica Dosolina Rapacchietta, la psicoterapeuta, Gilda Di Giammarco, l'avvocato Odette Frattarelli, oltre alle associazioni della Rete 'Ester sono io' e ai tanti infermieri e medici che si sono susseguiti per dare il loro contributo personale. Al termine è stato deposto un mazzo di fiori sulla panchina rossa dedicata alla dottoressa Ester Pasqualoni, nella speranza di poter fare sempre di più per tutte le donne che subiscono violenza. (ANSA).