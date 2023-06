Attestati per 72 nuovi operatori socio-sanitari a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 23 GIU - Sono 72 gli operatori socio sanitari che hanno ricevuto l'attestato conclusivo del corso da parte della Asl di Teramo. La cerimonia si è svolta nell'aula convegni del secondo lotto dell'ospedale 'Mazzini'. Alla cerimonia, alla presenza del direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e del vescovo della diocesi Teramo-Atri Lorenzo Leuzzi, hanno partecipato il nuovo direttore del corso, Gaetano Sorrentino e alcuni componenti del corpo docente, composto da diverse categorie professionali, fra cui dirigenti medici, le figure professionali dell'area delle professioni sanitarie e sociali. Sia il direttore generale che il vescovo hanno consegnato alcuni attestati in quello che è stato anche un momento di festa a cui hanno partecipato anche i familiari dei corsisti.

"L'Oss è una figura professionale importante, che svolge la propria attività in collaborazione con altri professionisti dell'area sanitaria e sociale, e che affianca, coopera e si integra perfettamente nell'ottica della multi professionalità per rispondere ai bisogni assistenziali e per migliorare la qualità e l'autonomia dell'assistito. La professione dell'Oss non corrisponde solo a una figura di supporto. In sostanza si tratta di una figura non certo di secondo piano nell'attività assistenziale", ha dichiarato Di Giosia.

I corsi per operatore socio sanitario sono un appuntamento fisso nel palinsesto delle attività di formazione della Asl di Teramo. Si articolano in un percorso formativo teorico di 450 ore, un percorso di tirocinio di 450 ore ed esercitazioni per 100 ore. (ANSA).