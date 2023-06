Asl, convegno "Informazione e sanità digitale" con Ail e Odg

(ANSA) - TERAMO, 17 GIU - "Informazione e sanità digitale" è il titolo del convegno che si terrà mercoledì 21 giugno dalle ore 9 in occasione della Giornata Nazionale AIL contro le leucemie, i linfomi e il mieloma nell'Aula tesi "Maria Luisa Bassi" del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo, presentato questa mattina dal presidente dell'Ail Teramo Giuseppe Paterna, da Claudio Boffa presidente Confassociazioni Abruzzo e da Simone Gambacorta vicepresidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, con il Direttore Generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia.

"Primo appuntamento dopo la firma del Protocollo d'intesa tra Confassociazioni Abruzzo, Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo e Ail Teramo - ha detto Gambacorta - Il protocollo mira a realizzazione corsi di formazione e progetti relativi alla salute e al volontariato".

Tra i temi del convegno: sanità nell'era della digitalizzazione, opportunità e criticità della digitalizzazione, telemedicina e sanità nei territori, l'intelligenza artificiale e l'innovazione a portata anche di anziani. "Quando più associazioni e istituzioni si mettono insieme per uno scopo comune si realizzano progetti importanti!" ha detto Boffa.

Paterna ha sottolineato: "L'importanza di iniziative di questo tipo per promuovere le attività della nostra Associazione per malati e familiari, dal trasporto gratuito per le terapie o dal sostegno psicologico, sempre gratuito e anche per promuovere la donazione del 5xmille all'AIL". A chiudere la presentazione Di Giosia "Il tema della sanità digitale è parte di un importante processo che mira a rendere i servizi sanitari più accessibili e inclusivi per tutti. La Asl ha varato il progetto di teleradiologia, la lista di attesa informatica per gli interventi chirurgici nelle Unità Operative, e poi il progetto di telemedicina domiciliare per il monitoraggio, la televisita e il teleconsulto dei pazienti già inseriti nel percorso ADI o anche affetti da leucemia o demenza. L'obiettivo è evitare spostamenti spesso complicati per questi pazienti riducendo anche lunghe attese e ospedalizzazioni". Relatori:Simone D'Alessandro, ricercatore Università di Chieti-Pescara, Francesco delle Monache, direttore UOC di Medicina Generale della Asl di Teramo, Vincenzo Di Nicola INPS, Andrea Lombardinilo, docente Università di Chieti-Pescara, Eleonora Sparvieri, ADI Asl Teramo, Nicola Strizzolo, docente Università di Teramo, Enrico Valentini Kell telemedicina e Angela Maria Zocchi, docente Università di Teramo. Modera la giornalista Tania Di Simone. (ANSA).