Asl Teramo,nessuna penalizzazione per ospedale di Sant'Omero

(ANSA) - TERAMO, 09 GIU - "Non esiste alcuna penalizzazione dell'ospedale di Sant'Omero. Ribadiamo che siamo disponibili a fornire informazioni, come sempre: la disinformazione rischia di generare preoccupazione fra i cittadini sulla qualità delle cure nei presidi, rendendosi corresponsabile della moblità passiva", esordisce così il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia in merito alle dichiarazioni del consigliere regionale Dino Pepe, "il management aziendale non sta depotenziando nessun presidio. La sanità non è più organizzata per compartimenti stagni, tutte le realtà devono coordinarsi per assicurare la migliore offerta sanitaria al cittadino. L'ospedale di Sant'Omero è appunto nella rete assistenziale provinciale". Che non ci siano penalizzazioni in corso lo dimostrano le scelte fatte dall'azienda, che ha ultimamente posto a capo di importanti unità operative Anestesia e rianimazione e Pronto soccorso le migliori professionalità disponibili all'interno della Asl, a cui si aggiunge la convenzione con l'Università dell'Aquila per la Uoc di Medicina, diretta dal professor Davide Grassi. A Sant'Omero esiste l'unica struttura di colonproctologia a gestione universitaria presente all'interno dell'azienda sanitaria. "Inoltre, nessun primariato è stato tolto", precisa Di Giosia, "ad oggi la Chirurgia è Uoc e per Ostetricia e Ginecologia c'è una simbiosi con Teramo che ha incrementato di molto l'attività chirurgica.

Per il futuro si vedrà". Per quanto riguarda la risonanza magnetica da 1,5 tesla, la Asl ne ha previsto l'acquisizione con il Pnrr. La Asl ha inoltre avviato un piano di ammodernamento del mobilio, e quindi anche dei letti, che a Sant'Omero riguarda la Medicina e a breve l'Ortopedia.

"Questa azienda, grazie all'assessorato regionale alla Salute, ha incrementato di 9 milioni il tetto di spesa per il personale, cosa mai ottenuta in passato e che ci aiuterà a colmare le carenze, laddove si riescano a reperire le professionalità all'interno del mercato del lavoro. Un finanziamento che si aggiunge ai 40 milioni concessi dalla Regione per colmare il gap con le altre Asl abruzzesi. La carenza di personale è un problema cronico in tutto il Paese", aggiunge Di Giosia, "la nostra Asl ha messo in campo tutte le attività, da avvisi a concorsi pubblici, a volte andati deserti, oltre ristoro economico per il lavoro in più svolto dal personale. Sant'Omero non solo non è penalizzato, ma viene ritenuto strategico perché "di confine", tanto che stiamo lavorando per dargli una specifica vocazione nei piani strategici aziendali". (ANSA).