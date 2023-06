Screening seno, Camper Rosa a giugno in piazze del teramano

(ANSA) - TERAMO, 01 GIU - Il Camper rosa continua il tour nelle piazze per la mammografia. La Asl aumenta le giornate dedicate allo screening per prevenire il tumore del collo dell'utero sempre a bordo di un camper-ambulatorio nelle piazze dei comuni teramani. Durante il mese di giugno, dalle 9 alle 13, il camper sosterà nelle seguenti località: 7 giugno a Montorio al Vomano, il 14 a Pineto, il 21 a Silvi e infine a Teramo il 28. "Rafforzare il camper rosa nel proprio tour aggiungendo lo screening al collo dell'utero è stata la scelta giusta e continuare il servizio sul territorio per potenziare la prevenzione e la promozione della salute sono alcuni fra gli obiettivi prioritari dell'attività dell'azienda sanitaria", dichiara il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia.

Lo screening del tumore del collo dell'utero coinvolge le donne dai 25 ai 64 anni. Le analisi andranno ripetute periodicamente in un lasso di tempo fra i 3 e i 5 anni. Non sarà dunque possibile presentarsi spontaneamente senza appuntamento.

Inoltre nel punto di erogazione sarà possibile reperire informazioni anche sullo screening del colon retto. Per ulteriori informazioni, e per essere inseriti nelle liste degli appuntamenti, anche se si è residenti in un comune diverso da quello previsto in questo primo tour, è possibile chiamare il numero verde dell'Help desk 800210002. (ANSA).