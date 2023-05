'Stile vita e salute', convegno apertura "Memorial Petrella"

(ANSA) - TERAMO, 27 MAG - L'alimentazione come alleato della medicina per prevenire le malattie e condurre uno stile di vita sano. È questo il tema del convegno "Stile di vita = Salute" in programma il 30 maggio alle 17.30 nella sala ipogea in piazza Garibaldi a Teramo. Il tema del convegno è "Alimentazione e Sport per vivere meglio", incontro organizzato in collaborazione con la Asl di Teramo. Tra i relatori: Gianpaolo Calvarese, ex arbitro calcio Serie A; Carlo D'Ugo, direttore Dipartimento di Radioterapia dell'Ospedale "Mazzini" di Teramo; Francesco Delle Monache, direttore Dipartimento Medicina dell'Ospedale "Mazzini" di Teramo; Katia Cannita, direttore Dipartimento Oncologia dell'Ospedale "Mazzini"; Claudio Mazzaufo, tecnico nazionale Fidal, preparatore fisico, Mauro Meluso - direttore sportivo, lo chef stellato William Zonfa, Massimo Paci allenatore, il medico nutrizionista Alessio Piccioni. "Dopo la sentita partecipazione dello scorso anno, torna il 'Memorial Luciano Petrella', dal 20 al 30 giugno si svolgerà il torneo di calcio a 5 in ricordo di una persona speciale, che promuove il valore dello sport per la salute dell'uomo. L'associazione Teramo Sport&Co, organizzatore del torneo, ha inteso ampliare il messaggio del Memorial con la realizzazione di un convegno di qualità scientifica, informativa e umana" ha detto uno degli organizzatori, Piero D'Orazio.

Il convegno è un appuntamento di riflessione ampia con esperti di medicina, di sport e di alimentazione, i quali si confronteranno sulla costruzione della qualità del vivere, attraverso un corretto stile alimentare. Nell'ambito del convegno si svolgerà un focus sul tema "Sport, alimentazione e salute, informazione e comunicazione corretta". Le conclusioni dei lavori saranno affidate al direttore sanitario Asl Teramo, Maurizio Brucchi e il rettore dell'università di Teramo, Dino Mastrocola. (ANSA).