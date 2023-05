Morte intrauterina al Mazzini, Asl dispone indagine interna

(ANSA) - TERAMO, 11 MAG - Il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia ha nominato una commissione medica per lo svolgimento dell'indagine interna disposta sul caso di morte intrauterina, avvenuto il 6 maggio scorso, nella Uoc di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Mazzini. La commissione è composta dai seguenti medici: Maurizio Guido, ordinario di Ginecologia e Ostetricia all'Università degli studi dell'Aquila e direttore dell'omonima Uoc dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila; Antonio Sisto, direttore del Dipartimento materno infantile della Asl di Teramo, e Maurizio Brucchi, direttore sanitario della Asl di Teramo che ha anche funzioni di coordinamento della commissione stessa. "Abbiamo inteso nominare la commissione in quanto è necessario e opportuno accertare la dinamica dei fatti per fare piena luce sulla triste vicenda e dare risposte certe alla famiglia e ai nostri operatori" dichiara il direttore generale. L'indagine della Asl è partita per accertare la dinamica di quanto accaduto sabato scorso all'interno della Uoc Ostetricia e Ginecologia del Mazzini.

"Un'indagine per fare piena luce sull'accaduto - ha specificato Di Giosia - e dare risposte alle legittime domande dei familiari e anche del nostro personale. Gestiamo questa triste vicenda nella massima trasparenza e con spirito di massima collaborazione con tutte le parti coinvolte. Alla famiglia va il nostro cordoglio, la comprensione per l'immenso dolore". (ANSA).