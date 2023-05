Tumore seno, "Camper Rosa" visite itineranti fino a giugno

(ANSA) - TERAMO, 04 MAG - Prosegue nei mesi di maggio e giugno il tour del "Camper rosa" in altri dieci Comuni della provincia e nella casa di pena circondariale di Teramo. La campagna "Si chiama screening e salva la vita" continua nella prima settimana di maggio nel Comune di Sant'Omero. Proseguirà fino a fine maggio nei Comuni di Bellante, Cellino Attanasio, Bisenti e Crognaleto, nelle frazioni di Nerito e Tottea.

Il 27 maggio è il giorno in cui il camper sosterà nel carcere di Castrogno dove le detenute e le dipendenti che hanno aderito alla campagna verranno sottoposte allo screening.

Successivamente verrà fissata una data per i controlli diagnostici di secondo livello: saranno eseguite ecografie, dove necessario, sempre con l'ambulatorio mobile della Asl. Nel mese di giugno il camper sosterà nei Comuni di Montorio al Vomano, Pineto, Silvi e infine tornerà in piazza Martiri a Teramo.

"Siamo convinti che le strategie di prevenzione debbano intercettare e raggiungere le persone nei luoghi di vita quotidiana: piazze, mercati e centri dei paesi di tutta la provincia - dichiara il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia - E' importante che il servizio di prevenzione alle donne continui sul territorio e che garantisca questo tipo di esame a chi è impossibilitato a raggiungere l'ospedale. Il Camper rosa è di fondamentale supporto all'attività dell'azienda sanitaria che con regolarità svolge queste prestazioni nei quattro presidi ospedalieri e nelle strutture convenzionate".

Le donne inserite nello screening, con età compresa tra 50 e 69 anni, saranno convocate per sottoporsi a mammografia nell'ambulatorio mobile dagli uffici della Asl, quindi non sarà possibile presentarsi spontaneamente senza appuntamento. Per informazioni e per essere inserite nelle liste degli appuntamenti, anche se si è residenti in un Comune diverso da quello previsto in questo primo tour, è possibile chiamare il numero verde dell'Help desk 800210002. (ANSA).