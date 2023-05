Asma bronchiale, "Asma Zero Week" al Mazzini visite gratuite

(ANSA) - TERAMO, 04 MAG - Visite specialistiche gratuite e informazioni sull'asma bronchiale anche all'Ospedale Mazzini di Teramo. L'unità operativa complessa di Malattie dell'apparato respiratorio dell'ospedale di Teramo, diretta da Stefano Marinari, partecipa all'evento nazionale Asma Zero Week per la prevenzione e la gestione dell'asma bronchiale, che si svolge in 40 centri specialistici in Italia. Sarà possibile sottoporsi a visita specialistica gratuita negli ambulatori della Uoc di Malattie dell'apparato respiratorio al terzo lotto del Mazzini nelle settimane 15-19 maggio e 12-16 giugno, dalle ore 14 alle 16 dal martedì al giovedì. Per prenotare le consulenze basta chiamare il numero verde 800628989 attivo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

"L'obiettivo di questa iniziativa - spiega il direttore generale Maurizio Di Giosia - è sensibilizzare sui rischi connessi a una sottovalutazione dell'asma o all'utilizzo eccessivo di alcuni farmaci. In questo modo offriamo a tanti cittadini con asma l'occasione di effettuare una valutazione specialistica di controllo della patologia e ricevere informazioni e consigli per la sua gestione". A ciascun paziente sarà anche distribuita una guida informativa tascabile e un questionario sul gradimento dell'iniziativa. (ANSA).