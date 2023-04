Prevenzione, 'Open Week' salute donna a Teramo e Sant'Omero

(ANSA) - TERAMO, 11 APR - Per celebrare la Giornata nazionale della salute della donna, 22 aprile, anche l'ospedale Mazzini di Teramo e il 'Val Vibrata' di Sant'Omero aderiscono all' ottava edizione dell'(H)Open Week sulla salute donna sostenuta da Fondazione Onda. L'iniziativa coinvolge gli ospedali "Bollini Rosa" con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile con iniziative gratuite negli ospedali aderenti per l'intera settimana che va dal 17 al 22 aprile. Per prenotare le consulenze è indispensabile collegarsi al sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l'elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti. Le due strutture ospedaliere dell'azienda sanitaria teramana aderenti all'iniziativa fanno parte delle oltre 250 strutture del network dei Bollini Rosa e offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi in presenza e a distanza nelle aree specialistiche di chirurgia, cardiologia, ginecologia, ostetricia, senologia, endocrinologia, osteoporosi e immunologia.

La Fondazione Onda dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei "Bollini Rosa". Il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all'interno degli ospedali, un approccio "di genere" nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne, ma anche degli uomini. (ANSA).