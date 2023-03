Arte in corsia, esposizione a Giulianova opere Carmine Galiè

(ANSA) - TERAMO, 21 MAR - L'ospedale di Giulianova ospita l'arte di Carmine Galiè: domani, alle ore 12, nell'atrio del reparto di chirurgia generale nella palazzina est, al primo piano, dell'Ospedale di Giulianova si inaugurerà l'allestimento delle opere di Carmine Galiè, già responsabile dei pronto soccorso di Giulianova e Atri, ora in pensione, che saranno esposte in due reparti. La Asl accoglie le opere dell'ex dirigente che esprimono una poetica di introspezione psichica ed estroiettazione di sentimenti contrastanti, tutti accomunati da cromatismi forti e possenti piani visivi. Carmine Galiè è nato a Giulianova il 9 agosto 1955. Laureato in Medicina e Chirurgia inizia l'attività artistica giovanissimo. Già dal 1974, infatti, entra a far parte del gruppo "Giovani artisti giuliesi della galleria Lo Scacco" insieme a Gabriele Di Pietro, Claudio Javazzo, Berardo Montebello e Luciano Secone. Con questo gruppo, molto eterogeneo, realizza molte mostre collettive confrontandosi con dibattiti, espressioni tecniche e tematiche diverse che generano in lui e negli altri artisti una crescita spirituale e artistica. La stampa è invitata a partecipare.

