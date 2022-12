Vaccini: nuove sedi Teramo e Giulianova per campagna Covid

(ANSA) - TERAMO, 28 DIC - A partire dal 2 gennaio l'hub vaccinale anti Covid della Asl di Teramo, allestito al Parco della Scienza, si sposta al Sisp di contrada Casalena. Aperture dal lunedì al giovedì ore 8.30-12, giovedì pomeriggio 15-17 e martedì Covid Pediatrico ore 15-17. Inoltre saranno attivati dei centri spoke in diverse località della provincia. Sarà possibile sottoporsi a vaccinazione anti Covid anche nei distretti sanitari di Tortoreto (Via Isonzo: lunedì e venerdì ore 9-12, martedì pomeriggio ore15-17), Nereto (Distretto Sanitario DSB Via Lenin, 18: martedì, mercoledì e giovedì ore 8.30-12), Roseto degli Abruzzi (Via Adriatica: lunedì e venerdì ore 8.30-12, martedì 15-17), Silvi (Via Nazionale Adriatica Nord, 10: giovedì ore 9-12) e Atri (Piazzale Alessandrini c/o DSB Atri: martedì e mercoledì ore 8.30-12). L'hub vaccinale di Giulianova di sposterà nell'ex Ospizio marino (martedì e giovedì ore 8.30-12, giovedì ore15-17). Per vaccinarsi sarà necessaria la prenotazione al numero 0861/420480 in orario di ufficio. Le vaccinazioni pediatriche si svolgeranno tutte all'hub di Teramo il martedì pomeriggio. Ovviamente accanto ai nuovi centri vaccinali hub e spoke proseguiranno le vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie e dai medici di medicina generale.

"La campagna vaccinale continua secondo una nuova organizzazione, più capillare e confacente alla nuova situazione", dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, "La settimana prima di Natale si sono registrati in provincia circa duemila contagi. Non sono i numeri a cui eravamo abituati durante i picchi della pandemia, ma non si può assolutamente abbassare la guardia. Per questo invito i medici di medicina generale a stimolare le vaccinazioni che restano l'unico strumento per la lotta a un virus che ancora circola, anche se in maniera endemica". La scorsa settimana sono state eseguite 644 vaccinazioni anti Covid (46 prime dosi, 7 seconde, 38 terze, 520 quarte e 33 quinte). "Ripeto che non dobbiamo abbassare la guardia", aggiunge il direttore generale, "con questo virus avremo a che fare ancora per un paio d'anni, secondo alcuni studi epidemiologici, ed è un dato di fatto che la vaccinazione è l'arma più potente contro il Covid".

Gli attuali hub vaccinali di Teramo (Parco della Scienza) e Giulianova (centro I Pioppi) il 31 dicembre saranno chiusi.

