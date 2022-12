Asl Teramo, giro auguri direzione strategica nei 4 ospedali

(ANSA) - TERAMO, 23 DIC - In vista del Natale, con la visita nei reparti del Mazzini, si è concluso il giro della direzione strategica nei quattro ospedali. Il direttore generale Maurizio Di Giosia e quello amministrativo Franco Santarelli (il direttore sanitario Maurizio Brucchi era fuori città) hanno porto gli auguri di buon Natale al personale e ai degenti, accompagnati dal responsabile della direzione medica di presidio Pietro Romualdi. Alla fine delle visite nei vari settori il direttore Di Giosia ha incontrato il personale, ringraziandolo per l'impegno profuso quotidianamente nell'assistenza e illustrando a grandi linee la programmazione futura della direzione strategica. Il 24 dicembre alle ore 12.30 è prevista nell'atrio dell'ospedale Mazzini la celebrazione di una messa officiata dal vescovo della diocesi di Teramo, Lorenzo Leuzzi.

All'ospedale di Atri, l'artista Pasquale Ricci ha donato un'opera alla Uosd Fibrosi cistica. Si tratta di un orsetto in ceramica, dipinto a mano con i colori dell'Abruzzo. Sono state donate anche alcune copie del libro per bambini "Il risveglio di Bruno", dello scrittore abruzzese Gabriele Di Camillo e illustrato dall'aquilano Daniel Mosca, acquistate con la vendita degli orsetti. A ricevere i doni, diretti soprattutto ai pazienti più giovani del centro di riferimento regionale Fibrosi cistica di Atri, il responsabile Pietro Ripani e il personale. (ANSA).