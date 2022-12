Asl Teramo, 3 ore isolati i telefoni di 118 e guardia medica

(ANSA) - TERAMO, 07 DIC - Da questa mattina alle 9 e fino alle 12,30 i telefoni della guardia medica e della centrale operativa del 118 sono rimasti isolati per un problema tecnico del gestore telefonico. In sostanza i cittadini che hanno chiamato hanno trovato la linea libera, senza che il telefono in centrale squillasse.

I lavori di ripristino della linea telefonica sono in corso, in parte il collegamento è stato riattivato anche se sussistono ancora dei disagi. (ANSA).