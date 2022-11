Cardiologia, congresso nazionale Ecostrutturale al Mazzini

(ANSA) - TERAMO, 02 NOV - Cardiologi, cardiochirurghi e cardioanestesisti di alto profilo scientifico internazionale riuniti a Teramo venerdì 4 novembre per il congresso di cardiologia "Ecostrutturale". Nelle varie sessioni del convegno si affronteranno temi riguardanti le più moderne e sofisticate tecnologie applicate alla cura delle malattie cardiovascolari, sia sul piano cardiologico interventistico che cardiochirurgico.

Interverranno cardiologi e cardiochirurghi dei principali centri nazionali come Ottavio Alfieri e Francesco Maisano cardiochirurghi dell'Università Vita-salute San Raffaele di Milano, Francesco Faletra del Cardiocentro Ticino di Lugano, Giovanni La Canna dell'Istituto clinico Humanitas di Milano, Federico De Marco dell'Istituto Monzino di Milano, Mario Carminati dell'istituto San Donato di Milano. Il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare del Mazzini è tra i primi centri nazionali per le cure di specifiche patologie cardiache grazie alla decennale esperienza maturata nel campo della cardiologia interventistica strutturale, soprattutto per la correzione percutanea importati malattie del cuore. "Il Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell'ospedale "Mazzini" di Teramo ha attraversato, negli anni, tutte le frontiere dell'innovazione delle cure nel campo cardiologico sino ad essere, ancor più oggi, centro di eccellenza grazie, soprattutto, alle risposte diagnostico- terapeutiche diversificate e complete alla varietà delle patologie cardiologiche dell'adulto", commenta il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, " e l'organizzazione di un evento di una portata simile non fa che confermare la struttura di Teramo come un punto di riferimento nel panorama nazionale".

Il congresso, che si terrà a partire dalle 8,30 nella sala convegni del Mazzini, è organizzato dai cardiologi del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell'ospedale Mazzini di Teramo Franco De Remigis, Donatello Fabiani e Licia Petrella.

