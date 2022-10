Anziani: progetto Agicot, prima sede inaugurata a Teramo

(ANSA) - TERAMO, 21 OTT - La prima sede dell'Agenzia di Integrazione Continuità Ospedale-Territorio (Agicot), per la presa in carico dell'anziano dopo le dimissioni, è stata inaugurata oggi nel terzo lotto dell'ospedale Mazzini e dalla prossima settimana accoglierà i primi 20 pazienti. Alla cerimonia hanno partecipato l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, la direzione strategica della Asl, il gruppo di lavoro del progetto, il personale, il sindaco Gianguido D'Alberto, il presidente del Comitato ristretto dei sindaci e il vescovo Lorenzo Leuzzi, il quale ha benedetto la struttura.

La sede è stata realizzata con un bando ministeriale sulla sperimentazione di strutture di prossimità, attreverso un fondo di circa 1,1 milioni di euro. Il progetto è in collaborazione con l'Università di Firenze. Il progetto parte dalla felice esperienza dei Naiot, organizzazione innovativa della Asl di Teramo che finora si è occupata delle dimissioni protette di più di quattromila anziani. La centrale operativa Agicot si occuperà di coordinare tutti gli interventi socio-sanitari dalle dimissione del paziente dall'ospedale in poi.

"La Asl di Teramo è capofila di un progetto regionale che sarà esteso a tutto l'Abruzzo e poi portato a livello nazionale", ha annunciato l'assessore Verì. "Il progetto è precursore di quella che sarà la nuova rete assistenziale, prevista dal Dm 77. Il servizio sanitario si prenderà cura di lui per tutta la prospettiva di vita". "Adesione entusiasta e partecipata di tutto il personale della Asl, compresi alcuni medici di medicina generale. Grande interesse anche nel personale coinvolto degli enti d'ambito", ha detto Di Giosia, "questo è un segnale molto positivo: significa che noi abbiamo intercettato un'esigenza forte che proviene dalla società, cioè la presa in carico dell'anziano fragile. Il fatto che la sede di Teramo sia aperta al Mazzini costituisce un ulteriore potenziamento dell'ospedale nella sua funzione di connessione con il territorio. La presenza in questa sede consentirà una dimissione protetta più efficace e un avvicinamento della sanità ai suoi cittadini".

Secondo il docente ordinario della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Firenze, Niccolò Persiani, il quale ha elaborato il progetto insieme a un gruppo di lavoro della Asl di Teramo coordinato da Valerio Profeta, direttore del Coordinamento assistenza sanitaria territoriale dell'azienda sanitaria teramana, "la Asl, coinvolta in un modello organizzativo straordinario e innovativo, si è aperta a tutti i soggetti che si prendono cura dell'anziano fragile"."Da questa sede Agicot - spiega Persiani - non usciranno diagnosi o cure, ma un progetto di vita che indicherà come gestire la fragilità dell'anziano nella sua famiglia, nella sua comunità".

Il ruolo dei sindaci è stato sottolineato da D'Alberto, che ha evidenziato come "i Comuni facciano da cerniera con il territorio e facciano dialogare la pianificazione sanitaria con quella sociale". Valerio Profeta ha spiegato che sarà un'equipe multiprofessionale a definire, ottimizzare, attivare e monitorare il percorso più appropriato non solo nella fase della dimissione ospedaliera ma anche tra i diversi percorsi assistenziali del territorio. "Il primo passo è l'empowerment del caregiver familiare, dopo il personale della centrale operativa Agicot seguirà il paziente telefonicamente e con visite domiciliari periodiche (mediche o infermieristiche), si occuperà di coordinare le diverse attività. Altro compito è individuare di quali interventi di natura sociale abbia bisogno l'anziano fragile (ad esempio abitativi o economici).

L'obiettivo è evitare che l'anziano si riacutizzi e abbia bisogno di un nuovo ricovero ospedaliero e anche evitare l'istituzionalizzazione del paziente in una casa di riposo".

(ANSA).