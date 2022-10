Liste d'attesa, Asl Teramo, 'piano di abbattimento riuscito'

(ANSA) - TERAMO, 11 OTT - Un corposo piano di abbattimento delle liste di attesa, quello messo in campo dalla Asl di Teramo dal 2019 ad oggi, che ha consentito una riduzione significativa dei tempi di attesa. I risultati sono stati molto evidenti soprattutto sulle prestazioni "tempo dipendenti" che condizionano il buon esito del percorso clinico del paziente: oggi sono garantite entro i tempi previsti dalla normativa (urgenti "U" entro 72 ore, brevi "B" entro 10 giorni, differibili "D" visite entro 30 giorni esami strumentali entro 60) oltre la soglia ottimale del 90%, fissata dal Piano nazionale e da quello regionale sul governo delle liste di attesa.

La Asl di Teramo ha garantito la prestazione di categoria "B" nel 2019 (64,55%), 2020 (88,6 %), 2021 (93,88 %), 2022 (93,51 %). Per le prestazioni in categoria "D" nel 2019 (63,77 %) 2020 (78,5 %) 2021 (88,76 %) e 2022 (83,42 %). Per questo tipo di prestazioni ci sono comunque alcune criticità residue. Le più significative sono: visita otorinolaringoiatrica, urologica, gastroenterologica, risonanza addome, ecografia addome, elettromiografia, per le quali non si riescono a rispettare completamente i tempi prescritti. Per risolvere le criticità, la direzione strategica ha adottato alcune misure, fra cui l'acquisto di tecnologie avanzate (Pet, risonanza 3 tesla e Tac multistrato) e il reclutamento di personale, pur nelle evidenti difficoltà a livello nazionale di reperimento di alcuni professionisti (anestesisti, pediatri, cardiologi, patologi clinici e medici di pronto soccorso) anche mediante la contrattualizzazione di medici in formazione specialistica.

Inoltre, sono state adottate e sono in esame soluzioni di riorganizzazione complessiva delle attività e per le prestazioni maggiormente critiche è in esame l'utilizzo della libera professione individuale, a carico dell'azienda, in modo da abbattere ulteriormente i tempi di attesa. Nello stesso ambito è stata data attuazione al piano regionale di recupero delle liste d'attesa finanziato con 2 milioni 570mila euro. Con questo, a fine settembre, abbiamo recuperato 829 interventi chirurgici cioè oltre il 71% delle relative liste di attesa. Recuperate inoltre 6.841 prestazioni ambulatoriali e 6.615 prestazioni di screening oncologico. (ANSA).