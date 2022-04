Sanità: stand Asl di Teramo alla Fiera dell'Agricoltura

(ANSA) - PESCARA, 22 APR - La Asl di Teramo partecipa con un proprio stand alla Fiera dell'Agricoltura, inaugurata oggi.

L'obiettivo della presenza è sensibilizzare la popolazione alla prevenzione di una serie di rischi, definiti "prioritari" dal Piano regionale della prevenzione, che possono pregiudicare la salute e la sicurezza di lavoratori e di cittadini. Lo stand, allestito a cura del Dipartimento di prevenzione della Asl diretto da Ercole D'Annunzio, è animato dagli specialisti di due settori che, per diversi aspetti, si occupano di questo argomento, che rientra nel più ampio concetto di "One health" , un modello sanitario che integra discipline diverse e che racchiude in un'unica visione la salute umana, la salute animale e la salute dell'ecosistema.

Due sono i settori della Asl che animano lo stand: il servizio Sian (Sicurezza igienica degli alimenti e della nutrizione, diretto da Francesco Di Gialleonardo) e il servizio Tutela della salute nei luoghi di lavoro (Stsll, diretto da Marco Marinelli).

La focalizzazione dei rischi prioritari avviene tramite dei video proiettati su di un grande monitor a disposizione dei visitatori della fiera. Quindi vengono spiegate le misure di prevenzione sui rischi in questione, sia a voce che con una cartellina con schede sintetiche o attraverso un Qr code.

Diversi gli argomenti trattati: dai fitosanitari e il loro corretto utilizzo per la sicurezza alimentare e la tutela dell'ambiente, ai "Funghi: ruolo dell'ispettorato micologico", al corso di formazione per alimentaristi per quanto riguarda il Sian alle linee guida per l'utilizzo dei fitosanitari, al rischio antinfortunistico per i mezzi agricoli per il Stsll. Fra i primi visitato dello stand, ieri mattina, il vescovo Lorenzo Leuzzi e l'assessore regionale Pietro Quaresimale.

"E' questo il nostro modo per dimostrare la nostra vicinanza ai lavoratori che operano nell'agricoltura, ma anche il nostro quotidiano impegno nella tutela della salute di tutti i cittadini. La Asl fa una quotidiana opera di prevenzione ad ampio spettro, sempre nell'ottica della visione "One health" della sanità", ha commentato il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia. (ANSA).