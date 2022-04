Covid: sanzioni per inosservanza dell'obbligo vaccinale

(ANSA) - TERAMO, 14 APR - In questi giorni è in corso il recapito delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio del ministero della Salute, tramite l'Agenzia delle Entrate, inerente all'inosservanza dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni e coloro che rientrano nelle categorie di lavoro sottoposte alla vaccinazione obbligatoria.

La Asl di Teramo ha predisposto appositi recapiti per i cittadini che hanno bisogno di chiedere informazioni o che devono interrompere il provvedimento. In quest'ultimo caso entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dall'Agenzia delle Entrate il cittadino deve inviare alla Asl comunicazione relativa al diritto al differimento o all'esenzione alla vaccinazione Covid 19 basata su motivi certificati oppure di ogni altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.

Ricevuta la comunicazione (via mail o via Pec) il Sisp entro 10 giorni la valuta e, se la documentazione è valida per l'interruzione del procedimento, conferma l'insussistenza dell'obbligo vaccinale sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

In caso non ci siano invece i presupposti, il Sisp avverte via mail il cittadino. Questi i riferimenti a cui il cittadino può scrivere o telefonare: siesp@aslteramo.it; siesp@pec.aslteramo.it tel. 0861420576; 0861420582; 0861420572. (ANSA).