Asl Teramo,formazione con il comprensivo'Falcone Borsellino'

(ANSA) - TERAMO, 03 FEB - La Asl di Teramo, in collaborazione con l'istituto comprensivo "Falcone Borsellino" Teramo 5, ha dato il via a un progetto innovativo volto a rafforzare le abilità di vita (life skills) negli studenti e a dare ai docenti, per mezzo di un corso di formazione basato sull'apprendimento collaborativo, gli strumenti per realizzare iniziative didattiche mirate a sviluppare le abilità di vita nei contesti scolastici.

Le tematiche nei corsi di formazione saranno relative alla promozione della salute, alla sensibilizzazione sui rischi relativi al gioco d'azzardo, alla riflessione sulle modalità più efficaci per sviluppare un rapporto non problematico né patologico con la tecnologia (come internet o videogiochi).

In particolare, alcuni studenti delle scuole superiori di primo grado frequenteranno un corso di formazione che li preparerà a divenire essi stessi promotori di salute nei contesti scolastici, realizzando iniziative volte a promuovere la salute nei loro coetanei. È, questa, la Peer Education, alla cui base c'è un'idea rivoluzionaria: i giovani stessi diventano promotori e protagonisti reali di iniziative efficaci per promuovere il benessere nei loro coetanei.

Il corso a cui parteciperanno i docenti sarà volto a rafforzare la loro capacità di fare sviluppare, all'interno dei contesti didattici, le abilità di vita dei loro studenti, quali le competenze comunicative e relazionali, il problem solving, il decision making, le capacità di gestione delle emozioni e dello stress, la creatività, il pensiero critico, l'empatia e l'autoconsapevolezza.

È ormai sempre più evidente, a livello mondiale, come le metodologie di educazione tra pari e di educazione alle abilità di vita siano fondamentali non solo per la prevenzione delle dipendenze, ma per una vera e propria promozione del benessere bio-psico-sociale dei giovani.

"In un periodo come quello attuale in cui proprio i giovani sono una delle fasce della popolazione più messe a dura prova dalla pandemia e, quindi, più a rischio di sviluppare problemi psicologici, la Asl di Teramo ritiene che sia importante mettere in campo soluzioni scientificamente fondate e in sinergia con il territorio per promuovere salute", commenta il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia. (ANSA).