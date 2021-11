Sanità: donati organi all'ospedale di Teramo

(ANSA) - TERAMO, 02 NOV - Ottavo espianto di organi in un anno al Mazzini di Teramo. Dopo la morte di una ragazza di 33 anni giunta in ospedale in condizioni disperate per un gravissimo trauma cranico i genitori hanno infatti dato l'assenso alla donazione degli organi. "I genitori, rispettando la volontà alla donazione degli organi della ragazza, espressa in passato - spiega Santa De Remigis, coordinatore aziendale per donazioni e trapianti - hanno dato l'assenso al prelievo, seppur in un momento di grande dolore, onorando il desiderio della giovane". Al Mazzini questa mattina all'alba sono arrivate le equipe del Policlinico di Milano per i polmoni, di un ospedale di Roma per il fegato, dell'ospedale di Padova per un rene e il pancreas e dell'Aquila per l'altro rene. "L'atto di generosità della giovane donatrice consentirà il moltiplicarsi della vita per cinque persone gravemente malate - sottolinea il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia - è questo l'ottavo espianto avvenuto alla Asl di Teramo quest'anno". (ANSA).