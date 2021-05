Covid: a 100 anni si reca all'hub per il vaccino

(ANSA) - TERAMO, 29 MAG - L'eta' avanzata non lo ha scoraggiato. E così dopo essersi prenotato da solo sulla piattaforma delle Poste Fernando Campana, che ha compiuto 100 anni lo scorso 30 marzo accompagnato dal figlio 78enne, si è recato da Penne (Pescara) all'hub di Montefino (Teramo) per vaccinarsi. Campana, ingegnere per 33 anni, successivamente si è dedicato alla coltivazione della terra. Contento di vaccinarsi, ha detto di ricordare l'epidemia della spagnola e ora quella del Covid e ha fatto i complimenti alla Asl per l'organizzazione.

