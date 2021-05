Sanità: inaugurate due strutture Asl a Giulianova

(ANSA) - GIULIANOVA, 06 MAG - Son stati inaugurati questa mattina, a Giulianova, il di Centro salute mentale, ospitato all'interno dell'ex istituto Gualandi, e l'Osservazione breve (Obi) Covid al Pronto soccorso dell'ospedale civile "Maria SS dello Splendore. Il Centro di salute mentale è ospitata al piano rialzato dell'edificio, mentre al pianterreno è stato trasferito, dal marzo scorso, il centro diurno. In totale sono circa 1.300 metri quadrati, a cui si aggiunge un ampio giardino, destinati a un servizio territoriale che si presenta accogliente e adatto ad attività di gruppo. Per quanto riguarda invece l'Osservazione breve (Obi) Covid del pronto soccorso la struttura ospita cinque stanze dotate di monitor e telecamere, per cui i pazienti potranno essere controllati costantemente.

"Dopo tanti anni, rispettando l'impegno preso con la direzione generale della Asl teramana, si torna ad investire in materia di sanità sul nostro territorio - ha commentato il primo cittadino Jwan Costantini - con due inaugurazioni importanti che fanno seguito agli interventi di riqualificazione di altri reparti del nostro ospedale. Si tratta del nuovo pronto soccorso con l'Obi ed un'area pediatrica, come avevamo chiesto in Consiglio comunale e del Centro di salute mentale all'interno dell'ex istituto Gualandi, che potrà così essere utilizzato e non lasciato all'abbandono e all'incuria del tempo come purtroppo è accaduto, negli anni, per altre strutture del territorio giuliese". Il sindaco ha ringraziato in particolare il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia. "Ha accolto le esigenze presentate dall'amministrazione comunale - ha concluso Costantini - per lungo tempo il nostro ospedale è stato oggetto di tagli e continue dismissioni. Oggi, invece, si torna ad investire sul nostro nosocomio, anche con l'arrivo di nuovo personale medico per i reparti di Ortopedia, Chirurgia e Cardiologia che riprenderanno ad offrire servizi a pieno regime.

Abbiamo ereditato una pianta organica carente di figure professionali ed oggi, con grande orgoglio, possiamo annunciare che il nostro ospedale può vantare non solo l'arrivo di fondi e nuove apparecchiature, ma anche di medici". (ANSA).