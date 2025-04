Tennis: Francavilla al Mare,a maggio 7/a edizione Atp Challenger

Francavilla al Mare (Chieti) ospiterà dal 4 all'11 maggio sui campi in terra rossa del Circolo tennis Sporting Club la settima edizione dell'ATP Challenger di tennis, quest'anno ribattezzato Abruzzo Open 2025, torneo maschile da 100mila dollari. Questa mattina la presentazione della manifestazione. Il tabellone principale del singolare sarà composto da 32 giocatori, mentre quello di doppio vedrà in lizza 16 coppie. L'anno scorso a imporsi fu il francese Droguet che in finale superò un eccellente Jacopo Berrettini.

Quest'anno, al momento, sono ancora top secret i nomi dei tennisti che si affronteranno a Francavilla al Mare, visto che l'ATP non ha ancora pubblicato l'entry list del torneo.

In questa edizione, oltre al montepremi aumentato, la grande novità è rappresentata da due ulteriori campi in terra battuta che saranno al servizio dei giocatori e che portano a sette il numero complessivo dei campi disponibili nell'impianto francavillese. Tutti gli incontri che si disputeranno sul campo centrale e sul Grand Stand saranno trasmessi in diretta mondiale su streaming e saranno visibili sul sito ufficiale dell'ATP all'indirizzo https://www.atptour.com/en/atp-challenger-tour/challenger-tv.

L'ingresso ai campi sarà libero fino alla giornata del venerdì dedicata ai quarti di finale.

La finale del singolare si giocherà domenica 11 maggio. "Il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D'Amario, ha ribadito che "la Regione ha sempre cercato di combinare il binomio tra i grandi eventi sportivi e il territorio perché rappresentano sicuramente anche un importante motore per la destagionalizzazione. Inoltre, è evidente che manifestazioni sportive così importanti che non si svolgono nel periodo estivo hanno un effetto economico importante, oltre che promozionale, perché tante persone soggiorneranno nel nostro territorio e assaporeranno i prodotti tipici della nostra tradizione".

Presenti al vernissage il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo, il presidente della Fit Abruzzo, Luciano Ginestra, la vicepresidente del Coni Abruzzo, Alessandra Berghella, il presidente del circolo Francesco Ugolini e il direttore del torneo, Gianluigi Quinzi.



