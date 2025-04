Sanità: Molise, nuovo tentativo Asrem per assumere medici

L'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) ha pubblicato un nuovo bando di concorso, per titoli ed esami, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 17 medici nella disciplina dell'emergenza-urgenza, figure professionali di cui la sanità pubblica regionale è fortemente carente. Il concorso è aperto anche al personale medico che abbia maturato un periodo di servizio presso le strutture dell'emergenza-urgenza.

L'Asrem, dunque, per l'ennesima volta prova a reperire camici bianchi che appaiono poco attratti dalla sanità pubblica regionale. Le conferme arrivano dai numerosi tentativi espletati in passato dall'Asrem che non hanno sortito gli effetti desiderati. Nel provvedimento del direttore generale Asrem vengono elencati alcuni di questi: nel concorso del 2023 per l'assunzione a tempo indeterminato di 25 medici, "non sono pervenute domande di partecipazione". Inoltre, nel 2024, in un analogo concorso per 20 medici sempre della disciplina dell'emergenza-urgenza, l'Asrem ha dovuto prendere atto della "assenza di domande".



