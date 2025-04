'No aumenti Irpef',all'Aquila protesta fuori Consiglio regionale

Slogan per scongiurare gli aumenti Irpef e slogan con scritto 'Marsilio dimettiti'. Si è riempita progressivamente la piazza antistante l'Emiciclo all'Aquila per la mobilitazione contro gli aumenti Irpef in approvazione al Consiglio regionale d'Abruzzo. Presenti varie sigle sindacali, cittadini, associazioni di categoria ed esponenti politici legati ai movimenti di opposizione. I consiglieri comunali di minoranza al Comune dell'Aquila sono arrivati con un lungo striscione con scritto 'La destra delle tasse'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA