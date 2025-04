M5s Abruzzo contro presidente Aula, 'occupazione non violenta'

"Il Presidente del Consiglio regionale ha avuto il coraggio di definire 'violenza' la pacifica occupazione dell'aula da parte delle opposizioni, dei sindaci e dei cittadini che rivendicavano solo il diritto di essere ascoltati", lo affermano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini.

I quali aggiungono che "la vera violenza è quella che hanno fatto ai regolamenti, stracciando le istituzioni e calpestando la Costituzione pur di blindarsi nel palazzo e scappare dal confronto. Vergognoso è stato il loro rifiuto di dialogare con le associazioni, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti del territorio. Vergognoso è far pagare ai cittadini i debiti della loro pessima gestione".

"Oggi, è stata scritta una pagina storica per la nostra Regione - affermano i consiglieri Taglieri e Alessandrini - Un'occupazione pacifica, composta, piena di contenuti e democrazia con ampia partecipazione da parte dei Sindaci del territorio, di Parlamentari e segretari di partito, organizzazioni sindacali, lavoratori e pensionati. Una mobilitazione che ha messo la maggioranza di destra spalle al muro: i cittadini abruzzesi sono contrari a qualsiasi forma di aumento della tassazione".

"Marsilio e la sua maggioranza avrebbero dovuto ascoltare i cittadini, ammettere il loro disastro e rassegnare le dimissioni. Invece hanno scelto la via della prepotenza, sperando che gli abruzzesi dimentichino. Ma noi non dimenticheremo. E nemmeno i cittadini. Ogni volta che guarderanno la loro busta paga, ogni volta che entreranno in un ospedale senza medici o in un ufficio pubblico senza risposte, si ricorderanno di questa giornata della vergogna. Noi siamo qui, con la gente e per la gente. E non smetteremo di lottare finché l'Abruzzo non sarà finalmente libero dall'arroganza e dall'incapacità di questa destra", concludono Alessandrini e Taglieri.



