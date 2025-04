'Il mio nome è Tango', il dramma dei Desaparecidos a teatro

La tragica vicenda dei Desaparecidos, i dissidenti scomparsi durante la dittatura militare in Argentina tra il 1976 e il 1983, e la dolorosa storia delle loro madri, unite nell'associazione 'Madri di Plaza de Mayo', andrà in scena con il nuovo spettacolo del compositore e regista abruzzese Davide Cavuti: 'Il mio nome è Tango', con le interpretazioni di Pino Ammendola e Alessandro Blasioli, e la partecipazione di Giorgio Pasotti nel ruolo del narratore.

La prima nazionale dello spettacolo è in programma al teatro Marrucino di Chieti, sabato 5 aprile alle 21, e in replica domenica 6 aprile alle 17.30, come penultimo appuntamento della stagione di prosa del Marrucino.

Tratto da un racconto inedito di Cavuti, 'Il mio nome è Tango' è la storia di José, nome di fantasia: i suoi genitori furono assassinati e lui fu rapito dai militari del regime all'età di 3 anni per poi essere cresciuto nella famiglia di uno dei comandanti che ordinarono le mattanze in Argentina. "Vi furono anni di miseria e di vergogna dopo il golpe del 1976 in Argentina - commenta Cavuti - che determinarono la sparizione di migliaia di persone. Le Madri di Plaza de Mayo ebbero il coraggio di combattere, sfidando la dittatura, decise a ritrovare i propri figli".

Cavuti, che dello spettacolo firma regia, musiche e testo, è autore di colonne sonore per il cinema e per il teatro per registi quali Michele Placido, Pasquale Squitieri, Giorgio Albertazzi, Lino Guanciale, Edoardo Leo, Ugo Pagliai, Anna Foglietta. Ha collaborato con i 'Premi Oscar' Ennio Morricone, Luis Enriquez Bacalov, Nicola Piovani. Ha vinto due volte il 'Premio Flaiano' e ha ricevuto l''Award of Excellence' a Toronto. Direttore dell'auditorium Sirena e della stagione di prosa del teatro Marrucino, ha fondato e dirige il 'Premio Internazionale Cicognini'.

Il cast dello spettacolo si completa con le scene di Emanuele D'Ancona, le coreografie di Americo Di Francesco, i danzatori Anton Di Domenica e Sara Martelli, Eleonora Serpente, Alessia Surricchio e la partecipazione del chitarrista Martin Diaz Gonzalez. Assistente alla regia è Riccardo Iezzi, le foto di scena sono di Pietro Nissi. La produzione è di 'Green Factory' con 'MuTeArt Produzioni'.



