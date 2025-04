Buco sanità:Pd Abruzzo,protesta continua, centrodestra fugge

"Questa protesta non terminerà oggi, continueremo questa battaglia per salvare la sanità pubblica, tutti insieme. Dobbiamo cambiare il destino degli abruzzesi che sono costretti a pagare le tasse per una fallimentare gestione del centrodestra e dei manager. Dobbiamo partire da qui per riprendere la redini di questa Regione".

E' il tono degli interventi dei consiglieri di minoranza che nella sala occupata stanno manifestando insieme ai sindacati e ai cittadini contro l'aumento delle tesse per coprire il buco della sanità nel 2024. In particolare, a parlare davanti ai manifestanti sono stati consigliere del Pd Pierpaolo Pietrucci e il consigliere Giovanni Cavallari di Abruzzo Insieme. "La maggioranza è fuggita via - dice Pietrucci - per non confrontarsi con i cittadini"



