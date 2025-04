Buco sanità, opposizione occupa Consiglio regionale d'Abruzzo

I consiglieri regionali di Pd, M5s, Avs, Azione, Riformisti e della lista civica Abruzzo Insieme, che sotto la guida di Luciano D'Amico formano la coalizione Patto per l'Abruzzo, hanno occupato l'aula del Consiglio regionale abruzzese all'Aquila per protestare contro l'aumento delle tasse e la gestione del deficit sanitario.

Nel pomeriggio, alle 14, è previsto un sit-in con la partecipazione dei sindacati. La mobilitazione si oppone all'aumento dell'addizionale Irpef, strutturato per fasce di reddito, introdotto per coprire il disavanzo della sanità, che per il 2024 ammonta a 180 milioni di euro, ridotti a 90 grazie all'accantonamento delle Asl.

Nel pomeriggio è in programma la seduta del Consiglio regionale, ma l'occupazione dell'aula potrebbe comprometterne lo svolgimento.

VIDEO Le dichiarazioni di D'Amico dopo la protesta delle opposizioni che hanno occupato l'Aula



