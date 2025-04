Buco sanità: centrodestra Abruzzo, 'manifestanti violenti'

Danno d'immagine al consiglio regionale e violenze contro le forze dell'ordine a margine delle proteste. È l'accusa che il centrodestra in Abruzzo rivolge all'opposizione che ha occupato l'aula del consiglio.

A parlare di violenze è il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Fi, mentre il capogruppo del partito Emiliano Di Matteo sottolinea: "gli ultras e reduci di Bella Ciao che hanno invaso la sala Spagnoli intitolata ad una vittima del terremoto hanno causato un danno di immagine al Consiglio che dobbiamo cecare di recuperare. Le opposizioni hanno preferito la bufera al posto del confronto. Questo è un provvedimento necessario per riportare i conti in ordine, quei conti per i quali le tasse erano al massimo". "Noi - ha aggiunto - non tocchiamo le fasce deboli ma i contribuenti più abbienti.

Siamo dispiaciuti e ne avremmo fatto a meno ma serve coraggio quando le cose non vanno bene".

Secondo il capogruppo di FdI il centrosinistra ha cercato un "momento di gloria" e ha "strumentalizzato una tematica importante come questa, una protesta fuori luogo per evitare il confronto. I nostri avversari - ha detto - hanno chiamato i rinforzi perché non vogliono pagare le tasse visto che le fasce deboli sono tutelate".



