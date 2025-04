Aumenti Irpef, in Commissione Bilancio ok a pdl Giunta Abruzzo

E' appena stato espresso, a maggioranza dei presenti, il parere favorevole della Commissione Bilancio del Consiglio regionale d'Abruzzo sul progetto di legge di iniziativa di Giunta regionale, "Disposizioni in materia tributaria". Una riunione lampo, iniziata poco prima delle 12, e chiusa con la decisione di approvare un testo senza alcuna revisione emendativa. In sintesi, il progetto legge arriverà in Aula, questo pomeriggio alle 14, nella versione originale depositata dall'Esecutivo. Eventuali emendamenti potranno essere ripresentati direttamente in fase di Consiglio regionale.

La Commissione, inoltre, ha dato l'ok a tre emendamenti finanziari collegati al progetto di legge n. 60/2025, "Costituzione di parte civile nei procedimenti per aggressioni ai danni degli operatori socio-sanitari, del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, del Soccorso Sanitario, del trasporto pubblico locale, del personale della scuola, delle forze di polizia, delle forze armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile".



