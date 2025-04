++ Bombardieri, dazi scelta sbagliata, 60mila posti a rischio ++

"Quello dei dazi è un problema per tutto il Paese, dall'Italia esportiamo beni per 70 miliardi di euro e soprattutto su alcuni settori come automotive, moda, meccanica, agroalimentare, le ricadute possono essere pesanti sia dal punto di vista economico che occupazionale". Lo ha detto a Pescara il segretario generale Uil, PierPaolo Bombardieri, a margine dell'evento "Carovana Uil contro precariato e lavoratori fantasma" sottolineando che ci sarebbero "60mila posti a rischio".



